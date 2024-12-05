佩泽希齐扬：我们将全力推进伊中全面协议的落实

伊朗官方通讯社（IRNA）: 周三下午，在与中国副总理张国清会面时，马苏德·佩泽希齐扬提到他在俄罗斯喀山金砖国家峰会期间与中国国家主席进行了建设性的会谈，并表示：伊朗与中国的合作自古以来一直友好密切。即使在今天，两国之间的关系仍然具有战略意义。

他表示，自担任政府首脑以来，他一直致力于落实与中方的全面协议。并补充道：我们在最近与习近平主席的会晤中达成了良好的共识。你此次赴德黑兰落实这些共识，也证明了中国政府扩大与伊朗关系的决心。

总统指出，美国正在国际舞台上寻求霸权主义和单边主义，我们决心扩大与中国和俄罗斯的合作，以对抗单边主义。

在本次会议上，中国副总理在会见中转达了中国国家主席对佩泽希齐扬的热烈问候和良好祝愿。他表示：伊朗伊斯兰共和国是地区的重要大国，在国际舞台上发挥着建设性和有效的作用。

张国清中国副总理表示：我此次赴伊朗是为了落实两国元首在喀山达成的共识，并表示，伊朗是中国的重要战略伙伴。我们将以拓展和巩固战略性、长期性关系为基础，深化与贵国的合作。我们感谢伊朗伊斯兰共和国为深化双边关系所作的努力， 在双边关系领域以及两国在国际组织中的合作方面，我们都取得了积极成果，我们要共同致力于应对单边主义的挑战。