伊朗外长：伊土在叙利亚及地区诸多问题上达成共识

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿拉格奇在采访中表示，两国就各种情况进行了对话，在观点一致之处，双方将合作；在存在分歧之处，双方将尝试通过对话寻求解决办法。即使无法达成解决方案，双方至少也能更好地理解对方，避免误解。
他补充道：我将继续与其他有影响力的国家联系，这些国家与我们拥有共同的合法利益或共同关切，例如其公民参与塔克菲里极端组织的问题。 总的来说，伊斯兰世界和地区需要在某些问题上达成统一的观点，尤其是在恐怖主义以及如何应对犹太复国主义政权的问题上，这是危机的根源。
伊通社（IRNA）德黑兰2024年12月6日报道：伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇在接受Al-Arabi Al-Jadeed采访时表示，伊朗和土耳其不仅在叙利亚问题上达成了共识，而且在该地区及其他地区许多问题上也达成了共识。 他也承认两国之间也存在一些分歧，这是一种很自然的情况。
伊朗官方通讯社（IRNA）：阿拉格奇在采访中表示，两国就各种情况进行了对话，在观点一致之处，双方将合作；在存在分歧之处，双方将尝试通过对话寻求解决办法。即使无法达成解决方案，双方至少也能更好地理解对方，避免误解。
他补充道：我将继续与其他有影响力的国家联系，这些国家与我们拥有共同的合法利益或共同关切，例如其公民参与塔克菲里极端组织的问题。 总的来说，伊斯兰世界和地区需要在某些问题上达成统一的观点，尤其是在恐怖主义以及如何应对犹太复国主义政权的问题上，这是危机的根源。
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