伊朗外长：伊土在叙利亚及地区诸多问题上达成共识

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿拉格奇在采访中表示，两国就各种情况进行了对话，在观点一致之处，双方将合作；在存在分歧之处，双方将尝试通过对话寻求解决办法。即使无法达成解决方案，双方至少也能更好地理解对方，避免误解。

他补充道：我将继续与其他有影响力的国家联系，这些国家与我们拥有共同的合法利益或共同关切，例如其公民参与塔克菲里极端组织的问题。 总的来说，伊斯兰世界和地区需要在某些问题上达成统一的观点，尤其是在恐怖主义以及如何应对犹太复国主义政权的问题上，这是危机的根源。