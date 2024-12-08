新疆“波斯文明的辉煌展”在中国媒体中的反响

伊朗官方通讯社（IRNA）: “波斯文明的辉煌：伊朗古代文物精选展”于周五在新疆地区博物馆正式对公众开放，吸引了众多艺术与历史爱好者的目光。

本次展览包括来自伊朗国家博物馆、波斯波利斯博物馆、拉什特博物馆和戈尔根考古博物馆的216件珍贵文物，分为三个主要主题展区：“高原的黎明”、“荣耀的时代”、“信仰的艺术”。

此外，本次展览还展示了古老的波斯文明及其与中国文明之间的文化互动与交流。

对此，《中国日报》还刊登了展览的图片并撰文称，伊朗和中国作为两大文明古国，自古以来就通过丝绸之路相互联系。

该报补充道，2000 多年前，汉武帝的使臣张骞曾到访伊朗，而在 13 世纪，伊朗著名诗人萨迪也曾游历中国，并深受这片土地的影响。

报告称，自1971年8月16日中伊正式建立外交关系以来，两国在文化合作领域不断深化，这也是双边关系稳定发展的一个见证。

《中国日报》援引伊朗国家博物馆馆长贾布雷勒·诺坎德的话说，博物馆不仅是保护和展示古代文物的场所，更是促进文化互相理解的重要桥梁。多年来，伊朗国家博物馆与中国博物馆在合作领域积累了宝贵而积极经验。此次展览是加强和发展两国友谊的又一举措。

他补充道：此次展览为中国人民提供了了解伊朗文化和文明之美、了解两国源远流长的关系的机会。

新华社还刊登了一组关于“波斯文明的辉煌”展览的观众和开幕式的图片。

需要注意的是，2024年初，“伊朗古代文物精选展”由伊朗文化遗产、旅游和手工艺部与伊朗四家博物馆联合中国故宫博物院、上海博物馆举办。该展览先在北京展出，后又在上海展出，受到中国观众和媒体的好评。

在该展览中，还展出了来自谢赫萨菲丁·阿尔达比利陵墓的部分瓷器，这些展品体现了两国过去在艺术和文化交流方面的历史渊源。

《新疆期刊》在报道中写道：波斯文明是世界上最古老的文明之一，拥有数十万年的史前文化，阿契美尼德、安息、萨珊等各个朝代都对世界产生了巨大影响。

该报补充说，在中国历史文献中，伊朗在汉代被称为“安息”，在南北时期被称为“波斯”。伊朗的地理位置作为东西方的桥梁，使其成为艺术和文化交流的枢纽。

据报道，彩色图案陶瓷壶、金狮图案器皿、花鸟图案瓷瓶等突出作品引起了参观者的关注。这些珍贵文物展现了伊朗和中国在历史上丰富的文化交流。

新疆博物馆党组书记兼馆长何佳对此表示：通过举办国内外展览，满足了新疆人民的文化需求，同时也让世界更好地了解新疆的历史与文化。

他补充道：此外，我们将与伊朗文化遗产机构，特别是在展览与文物保护领域展开更紧密的合作，为两国文化交流开启新的篇章。

这次展览由文化遗产、旅游和手工业部以及伊朗伊斯兰共和国驻北京大使馆主办，预计将持续到2025年3月6日。