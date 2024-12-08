2024年12月8日 17:54
Journalist ID: 5387
News ID: 85683985
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武装分子袭击伊朗驻大马士革大使馆

2024年12月8日 17:54
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武装分子袭击伊朗驻大马士革大使馆

伊通社（IRNA）德黑兰12月8日报道:  阿拉伯新闻来源报道，叙利亚武装分子袭击了伊朗伊斯兰共和国驻大马士革大使馆。

伊朗官方通讯社（IRNA）: Al-Arabi电视频道播放了叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政府垮台以及叙利亚武装反对派控制大马士革后，武装分子袭击伊朗伊斯兰共和国驻大马士革大使馆的画面。

公布的视频和图片显示，武装分子进入伊朗大使馆并进行抢劫和破坏。

几个小时前，叙利亚军方司令部发表声明，宣布叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政权垮台。

在武装团体占领大马士革以及巴沙尔·阿萨德离开叙利亚的消息传出后，叙利亚军队指挥部于周日上午发表了此声明。

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