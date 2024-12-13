埃泽丁·卡萨姆营发言人呼吁加强针对犹太复国主义敌人的军事行动

据伊通社（IRNA）周四晚间援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，阿布·奥贝达在一条消息中祝贺巴勒斯坦英雄之一在圣城的行动。

在这条消息中，他呼吁约旦河西岸的年轻战士加大对敌方士兵和犹太定居者的打击力度，以支持加沙地带，并挫败占领者将约旦河西岸并入被占领土的企图。

伊朗官方通讯社（IRNA）：周四清晨，一辆载有以色列士兵的大巴，在靠近位于圣城南部的“纳斐克”检查站时遭到枪击，袭击造成1人死亡，4人受伤。

一家以色列媒体报道，袭击者向位于圣城南部“哈勒兹”检查站附近的一辆大巴射击了22发子弹。