犹太复国主义政权过去24小时内的野蛮袭击造成40名巴勒斯坦人丧生

据伊通社（IRNA）周六早间援引巴勒斯坦信息中心报道，加沙地带巴勒斯坦卫生部在战争爆发第434天发表的声明中宣布，犹太复国主义政权过去24小时内再次在该地区对巴勒斯坦平民实施了3起大规模屠杀。

该部门指出，在这些暴力事件中，40名巴勒斯坦人殉难，另有98人受伤。

加沙地带巴勒斯坦卫生部补充道，自去年10月7日以来，以色列对加沙居民的战争导致的殉难人数已达44,875人，伤者人数也增加至106,454人。