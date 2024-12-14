犹太复国主义政权对叙利亚三个地区发动新一轮袭击

据伊通社（IRNA）援引卡塔尔半岛电视台报道，以色列战机在周六凌晨轰炸了叙利亚西部哈马省米萨法地区的一个军事基地。

以色列战机还以大马士革郊区为目标，袭击了叙利亚首都周边地区。

欧洲—地中海人权监测组织也报告称，以色列军队使用高爆导弹袭击了位于大马士革的叙利亚第四师总部。

据报道，以色列军队在最新一轮袭击中还轰炸了位于叙利亚南部苏韦达省郊区的卡西翁山脉和赫尔赫勒机场。

此前，新闻报道曾指出，以色列战机曾袭击叙利亚拉塔基亚省的军火库，并轰炸了该国塔尔图斯省的军队总部。