据伊通社援引《政治家》杂志报道，在2022年12月西方对俄罗斯石油设定60美元价格上限前，海上保险公司已部分取消对运输俄罗斯石油油轮的保险；此举在制裁实施后全面执行。

该报告指出，西方实施这些制裁旨在削减俄罗斯重要的石油收入，并可能促使莫斯科结束与乌克兰的战争。报告宣称，石油价格上限导致俄罗斯“影子舰队”暴增。这些船只隶属于不透明公司，缺乏保险，并悬挂加蓬等国旗帜，几乎没有任何海事专业技术。

报告提及，战略海运为重要的军事行动，通常在公众视野之外，由商船执行，这些船只运输军队所需装备，包括坦克与燃料。

《政治家》杂志在警告俄罗斯及其盟友可能在爆发新冲突时利用“影子舰队”的同时，承认美国海上能力正处于危急状态，且该国海上战略运输系统亦面临困境。目前，美国军事运输司令部运营的44艘滚装船中，有17艘船龄超过50岁。另一方面，美国海事管理局目前仅拥有92艘船舶，远少于20世纪50年代的2277艘。

报告最后提及，中国拥有5997艘悬挂中国国旗的商船和842艘悬挂香港旗的商船。鉴于美国不仅需为与俄罗斯的军事冲突做准备，亦需为与中国的冲突做准备，华盛顿的首要任务应为巩固其战略地位。