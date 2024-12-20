中国打破美国保持的太空行走纪录

据伊通社（IRNA）援引美国有线电视新闻网 (CNN)报道，中方补充道：该国的两名航天员于周二成功完成了一次9小时的太空行走。由此，中国航天员打破了美国于2001年创造的世界最长单次太空行走纪录，创造了中国雄心勃勃太空计划的又一个里程碑。

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十九号成组的两名航天员于北京时间晚上10点前完成了长达9小时的太空行走活动。

据美国航空航天局（NASA）报道，此前，由美国航天员詹姆斯·沃斯和苏珊·霍姆斯于2001年3月12日创造了8小时56分钟的纪录。