据伊朗官方通讯社（IRNA）周四援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，也门安萨鲁拉领导人赛义德·阿卜杜勒·马利克·胡塞表示，西方国家向犹太复国主义政权提供各种武器和杀戮工具，在过去440天里，该政权在美国的参与下对加沙进行大规模杀戮，并向巴勒斯坦人民投掷大量美国制造的炸弹。

他补充道，犹太复国主义占领军竞相屠杀巴勒斯坦人，该政权继续使加沙的巴勒斯坦人民挨饿，并利用犯罪团伙劫掠援助物资。

也门安萨鲁拉运动领导人强调，以色列占领政权正在摧毁加沙所有必需的生活设施和资源，并对居民区进行猛烈轰炸。

他指出，巴勒斯坦民族拥有对抗犹太复国主义敌人的合法、道义和宗教权利。

也门安萨鲁拉运动领导人强调，尽管以色列与黎巴嫩达成了停火协议，贝鲁特也遵守了该协议，但以色列继续侵略黎巴嫩，因为该政权以违反协议而臭名昭著。

他补充道，令人遗憾的是，巴勒斯坦民族权力机构不仅没有支持巴勒斯坦人民，反而犯下了达到叛国罪级别的严重错误。

安萨鲁拉领导人还表示，以色列占领政权摧毁了属于所有叙利亚公民的叙利亚军队设施。而叙利亚人民迫切需要这些设施来抵抗侵略。

所有在叙利亚具有战略意义的武器和设施都被放弃，新的统治者对它们完全不负责任，甚至不如一些普通人，也没有将其视为战利品。

胡塞还表示，以色列对叙利亚防御设施的破坏是一起具有侵略性的犯罪行为，公然侵犯了叙利亚的主权，这是令人遗憾的。