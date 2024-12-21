中国外交部长：中东不应成为大国博弈的战场

据伊朗通讯社（IRNA）援引中国外交部网站报道，王毅在会见阿拉伯国家驻华大使时，称中国与阿拉伯国家之间深厚而悠久的友谊是合作与友谊的典范，并表示：“中国与阿拉伯国家是共同发展道路上的朋友和战略伙伴，双边关系依然是北京外交政策的优先事项。”

他补充道，在习近平主席提出的倡议框架下，双方关系已提升至新的合作与信任水平。

王毅强调，中国始终支持阿拉伯国家维护主权独立和民族尊严，并开拓性地推进高质量共建“一带一路”，推动中阿务实合作迈上新台阶。

他表示，国际社会应当尊重地区国家的合理关切、自主选择和历史文化传统，支持地区国家和睦相处，实现持久和平。加沙应尽快实现全面停火、永久撤军，在“两国方案”基础上推动巴勒斯坦问题的全面、公正和持久解决。黎巴嫩的主权、安全和领土完整必须得到维护。叙利亚各派别应从国家和人民的长期利益出发，开启开放包容的政治解决进程，尤其要防止恐怖主义死灰复燃。

王毅还指出，中方将继续支持阿拉伯国家加强战略自主、实现团结自强，掌握自身命运，并将继续为中东和平稳定作出努力。

报道称，阿拉伯国家驻华大使在会谈中重申了双边关系的重要性，并赞扬了北京在支持巴勒斯坦人民和促进地区稳定方面的积极作用。他们还表达了希望在第二次中国-阿拉伯国家峰会上，双边合作能够取得更大成功的愿望。

报道补充道，阿拉伯国家代表还赞赏中国致力于推动地区和世界的和平与发展，并呼吁北京在缓和紧张局势和解决中东危机方面发挥更大作用。