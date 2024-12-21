伊朗外长：叙利亚局势系美以地区战略计划

伊朗官方通讯社（IRNA）报道，赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在“伊斯兰发展中国家峰会”期间，接受埃及电视台《Al-Ghad》独家专访，详细阐述了伊朗伊斯兰共和国在地区和全球局势中的立场，以及伊朗与埃及的关系。此次采访于周五晚间开罗时间22:00（德黑兰时间23:30）在该电视台播出。



阿拉格齐在采访中表示，伊朗应叙利亚政府请求，为打击境内的恐怖组织而驻扎叙利亚。



他补充说，叙利亚局势可从两个角度解读：一是美国和犹太复国主义政权为该地区制定的重大战略计划，任何与其相悖的观点都是错误的。美以的计划旨在削弱该地区所有国家，并试图清除所有反对以色列的抵抗力量。二是叙利亚政府与其人民和反对派之间的互动。伊朗伊斯兰共和国应叙利亚政府请求驻扎叙利亚打击恐怖组织，从未干涉叙利亚政府与人民及反对派之间的互动，也未与巴沙尔·阿萨德就撤军问题进行任何沟通。



阿拉格齐指出，抵抗轴心对犹太复国主义政权发起了强大的攻势。我们曾向巴沙尔·阿萨德提出许多建议，但他拒绝采纳。我们曾警告他反对派在伊德利卜的活动，但叙利亚政府做出了独立的决定。



谈及伊朗与埃及的关系，伊朗外交部长表示，两国拥有悠久的历史渊源，我们支持埃及为在加沙地带实现停火所做的努力。