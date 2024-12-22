美国中央司令部：美军战机遭友军击落

据伊通社（IRNA）周日上午援引路透社报道，美国中央司令部声明表示，美军在中东地区执行任务期间，发生一起“友军误伤”事件：美军“葛底斯堡”号导弹巡洋舰“误向”美军 F/A-18 战机开火并将其击中，两名飞行员弹射逃生。

声明表示，战机两名飞行员弹射逃生并获救，其中一人受轻伤。

美国中央司令部还在声明中强调，正在调查此事。

事件发生时，美国对也门首都萨那进行空袭，并宣称被袭击目标是萨那的一处导弹储存设施和胡塞运动的指挥和控制中心。