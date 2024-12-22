伊斯兰革命最高领袖：伊朗在西亚地区没有代理部队

伊斯兰革命最高领袖在周日为纪念先知穆罕默德之女法蒂玛·扎赫拉（愿主赐福之）诞辰的讲话中指出，有些人经常说伊朗伊斯兰共和国在该地区失去了它的代理部队，但这完全是错误的。伊朗伊斯兰共和国从未拥有任何代理部队。

他补充说：“也门在战斗，因为他拥有信念，真主党在战斗，因为他的信念的力量驱使他进入战场，哈马斯和伊斯兰圣战组织在战斗，因为他们的信仰驱动他们这样做，他们不是代表我们战斗。”

阿亚图拉·哈梅内伊重申了伊朗的立场并强调：“我国有能力在必要时独立采取行动，如果有一天我们决定采取行动，我们不需要任何代理部队。”

在谈到叙利亚最近的事态发展时，他对该国能够在当前挑战下出现一场“强大而光荣”的运动表示乐观。

伊斯兰革命最高领袖说：“我预测，在叙利亚也将兴起一场强大而光荣的运动。叙利亚年轻人没有什么可失去的——他们的大学不安全，他们的学校不安全，他们的家不安全，他们的街道不安全，他们整个的生活都不安全，他们还能做什么呢？”

他在讲话中提到了西亚部分地区的不稳定局势，并呼吁在面对那些组织和实施这些不稳定局势的势力时，要坚持不懈地抵抗。

他补充说，我们必须坚定有力地站出来，抵抗那些策划和实施这些不稳定局势的势力，在真主的帮助下，我们必将战胜他们。

阿亚图拉·哈梅内伊预见到了该地区的光明前景，并对该地区动态的变化和发展持乐观态度。

他还提到，美国控制其他国家的战略通常围绕两种情况展开：要么建立符合美国利益的独裁政权，要么，在没有这种政权的情况下，制造混乱和不稳定。

伊斯兰革命最高领袖批评了美国和以色列最近的侵略行动，并表示他们当前的胜利感导致了他们鲁莽的言论。

他指出，如今，他们认为自己已经取得了胜利，美国、以色列及其盟友都自认为成功，因此开始自夸，正如作恶者的常态一样，当他们认为自己胜利时，他们就会失去对舌头的控制，胡言乱语。

他还提到了一个美国官员最近的言论，伊斯兰革命最高领袖批评其言论具有挑衅性且毫无根据，并称这些言论极其荒谬。一位美国官员在最近的声明中明确表示：“无论谁在伊朗制造动乱，我们都会提供支持。” 这些愚蠢至极的人以为自己找到了机会，实际上他们走错了路。

阿亚图拉·哈梅内伊强调，面对外国干涉，伊朗人民坚持团结和国家力量。他指出，伊朗民族将清除任何同意在这方面充当美国雇佣兵的人。