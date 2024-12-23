近东救济工程处主任专员：以色列在加沙践踏所有战争法则

据伊通社（IRNA）周一早间援引巴勒斯坦信息中心报道，近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼在其X社交平台账户上写道，所有战争都有法则，但这些法则在加沙地带被彻底践踏。
他补充道，对学校和医院的袭击已经成为一种常态，世界不应该对此习以为常。
近东救济工程处主任专员表示，加沙战争的停止在很大程度上被推迟。
拉扎里尼发表上述言论之际，犹太复国主义占领军在美国和欧洲国家的全方位支持下，自2023年10月7日起对加沙地带进行侵略，导致超过15.3万名巴勒斯坦人伤亡，另有超过1万人失踪。
伊通社（IRNA）德黑兰12月23日报道： 联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员表示，在过去14个月中，犹太复国主义政权在加沙地带肆无忌惮地践踏了所有战争法则，并且加沙正面临持续不断的种族灭绝威胁。
据伊通社（IRNA）周一早间援引巴勒斯坦信息中心报道，近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼在其X社交平台账户上写道，所有战争都有法则，但这些法则在加沙地带被彻底践踏。
他补充道，对学校和医院的袭击已经成为一种常态，世界不应该对此习以为常。
近东救济工程处主任专员表示，加沙战争的停止在很大程度上被推迟。
拉扎里尼发表上述言论之际，犹太复国主义占领军在美国和欧洲国家的全方位支持下，自2023年10月7日起对加沙地带进行侵略，导致超过15.3万名巴勒斯坦人伤亡，另有超过1万人失踪。
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