近东救济工程处主任专员：以色列在加沙践踏所有战争法则

据伊通社（IRNA）周一早间援引巴勒斯坦信息中心报道，近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼在其X社交平台账户上写道，所有战争都有法则，但这些法则在加沙地带被彻底践踏。

他补充道，对学校和医院的袭击已经成为一种常态，世界不应该对此习以为常。

近东救济工程处主任专员表示，加沙战争的停止在很大程度上被推迟。

拉扎里尼发表上述言论之际，犹太复国主义占领军在美国和欧洲国家的全方位支持下，自2023年10月7日起对加沙地带进行侵略，导致超过15.3万名巴勒斯坦人伤亡，另有超过1万人失踪。