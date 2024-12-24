加沙地带卡迈勒·阿德万医院遭遇机器人致命袭击

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，这次野蛮行动除了对医院造成了重大损失外，还导致超过20名医护人员和病人受伤。

卡迈勒·阿德万医院作为加沙地带最重要的医疗中心之一，一直是以色列占领军反复袭击的目标。

另外，医学消息人士周一晚间宣布，犹太复国主义政权占领军对加沙地带的24小时袭击中，造成32名巴勒斯坦人殉难。

伊朗官方通讯社（IRNA）：根据最新数据，自2023年10月7日以来，犹太复国主义占领政权对加沙的袭击已造成至少45,317名巴勒斯坦人殉难，另有107,713人受伤。