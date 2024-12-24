加沙地带卡迈勒·阿德万医院遭遇机器人致命袭击

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，这次野蛮行动除了对医院造成了重大损失外，还导致超过20名医护人员和病人受伤。
卡迈勒·阿德万医院作为加沙地带最重要的医疗中心之一，一直是以色列占领军反复袭击的目标。
另外，医学消息人士周一晚间宣布，犹太复国主义政权占领军对加沙地带的24小时袭击中，造成32名巴勒斯坦人殉难。
伊朗官方通讯社（IRNA）：根据最新数据，自2023年10月7日以来，犹太复国主义占领政权对加沙的袭击已造成至少45,317名巴勒斯坦人殉难，另有107,713人受伤。
伊通社（IRNA）德黑兰12月24日报道：以色列罪恶军队今天周二清晨使用一枚装有炸弹的机器人对位于加沙地带北部的卡迈勒·阿德万医院进行了致命攻击，再次对手无寸铁的巴勒斯坦人民犯下了可怕的罪行。
据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，这次野蛮行动除了对医院造成了重大损失外，还导致超过20名医护人员和病人受伤。
卡迈勒·阿德万医院作为加沙地带最重要的医疗中心之一，一直是以色列占领军反复袭击的目标。
另外，医学消息人士周一晚间宣布，犹太复国主义政权占领军对加沙地带的24小时袭击中，造成32名巴勒斯坦人殉难。
伊朗官方通讯社（IRNA）：根据最新数据，自2023年10月7日以来，犹太复国主义占领政权对加沙的袭击已造成至少45,317名巴勒斯坦人殉难，另有107,713人受伤。
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