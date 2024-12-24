也门武装部队对巴勒斯坦被占领地区雅法和阿什凯隆的两个军事目标发动无人机袭击

据伊通社（IRNA）周一援引萨巴通讯社报道，也门武装部队就此发表声明强调：为了支持受压迫的巴勒斯坦人民和巴勒斯坦圣战者、回应犹太复国主义占领政权在加沙地带对他们犯下的罪行，以及在反对犹太复国主义政权侵略行动第五阶段的框架内，为了回应以色列对我国的侵略行动，也门武装部队发动了两次军事行动。

也门武装部队表示，在第一次行动中，他们使用一架“雅法”无人机瞄准了以色列敌方在巴勒斯坦被占领土的阿什凯隆地区的一个军事目标，并且该行动成功达到了预期结果。

也门武装部队还强调，在第二次行动中，使用“雅法”无人机精确瞄准了巴勒斯坦被占领土雅法地区的一个敌方军事目标。

声明还强调，也门武装部队将继续对犹太复国主义敌人采取军事行动，以响应加沙地带巴勒斯坦抵抗运动的要求，并遵守也门自由人民、阿拉伯世界和伊斯兰世界的期望，直到对加沙地带的侵略结束且该地区的封锁被解除，这些行动才会停止。

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：过去几个月，也门部队为了支持加沙地带巴勒斯坦人民的抵抗运动，在红海、印度洋和曼德海峡袭击了犹太复国主义政权的数艘货船或为该政权运送货物并驶往巴勒斯坦被占领土港口的其它国家的船只。

也门武装部队承诺，在犹太复国主义政权不停止对加沙地带的袭击和屠杀该地区人民之前，他们将继续攻击该政权的船只或前往巴勒斯坦被占领土其它国家的船只以及支持红海犹太复国主义政权联军的船只。