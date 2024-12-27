《人民日报》刊登外长文章：伊中合作开启新篇章

伊中携手深化务实合作

赛义德·阿巴斯·阿拉格齐《人民日报》（2024年12月27日 第 03 版）

在中国春节前夕，有机会前往北京与我的挚友王毅先生进行磋商，我感到非常荣幸。中国古代诗人叶颙对春节的描述十分优美，他写道：“天地风霜尽，乾坤气象和。历添新岁月，春满旧山河。”我的这趟与老友见面之旅，是在伊朗和中国两国元首在喀山成功会见之后。这是伊朗伊斯兰共和国首次作为正式成员参加金砖国家领导人会晤。在全球和地区发展的重要历史时刻，在按照两国根据领导人会见达成的共识拓展务实合作之际，我进行这次访华。

距离我上次访问北京已5年。2019年，我来参加伊中伊朗核问题磋商。当时，我与中国朋友们进行了良好的讨论，我们负责任地呼吁各方推动伊核问题全面协议早日重返正轨。我们以负责任和务实的态度表明，伊核问题关系重大，“负责任地行事”和“恪守承诺”才能使伊核问题全面协议持久。我们强调，“在与伊朗这个具有重要地区和国际影响的国家交往时，必须以尊重、尊敬和平等的方式进行”。

中国作为一个发展中国家，取得的成就为其他发展中国家打开了希望之窗，表明通过团结一致与合作，即使是最困难的挑战也能克服。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，为国际社会开创了历史性的大趋势，我认为这与佩泽希齐扬总统提出的“趋同与共识”前景十分契合。佩泽希齐扬总统提出的倡议，既是对伊朗先人留下遗产的传承，也是对未来的沟通，在危机中发现机遇，照亮新的合作之路；正如智慧的伊朗先祖所相信的那样，“过去是未来的灯塔”“黑暗背后，总有光明”。

伊朗与中国关系的长期性、真实性和全面性是两国当前关系的基本特征。令人自豪的是，在两国领导人智慧的指引下，两国关系在过去半个世纪的传承中取得了重大而宝贵的成就。两国元首在价值观和民心相通的基础上为两国关系奠定了坚实的基础，并通过强调相互尊重、公正、平等、互不干涉和合作共赢促进发展的原则建立了牢固的支柱。这些都为两国全面战略伙伴关系奠定了基础。通过制定全面合作计划，伊中加强了政治互信，夯实了各领域合作的坚实基础。

伊朗和中国长期以来紧密合作，促进多边主义，捍卫共同利益。两国高层和党派代表团互访；在共建“一带一路”框架下进行合作；伊朗和沙特在中国的斡旋下实现和解并签署《北京协议》；两国在上海合作组织和金砖国家框架下进行合作，以便在国际社会发挥更加积极的作用；举行学者、智库对话；密切文化合作和博物馆交流，特别是“璀璨波斯——伊朗文物精华展”继在北京和上海举办之后，目前第三站在新疆举办，这些都是两国务实合作的最新例证。这些努力与践行习近平主席提出的三大全球倡议不谋而合，在促进多边主义，加强经济、社会、文化和安全合作方面发挥了重要作用。

伊朗和中国不仅在双边和地区层面，而且在跨地区和国际层面有着共同的利益和关切。两国都坚信多边主义的重要性以及集体合作对人类社会繁荣的益处。两国继续在上海合作组织和金砖国家等多边框架内密切合作，加强与其他成员和伙伴的合作，旨在实现福祉、发展和安全，应对新的全球挑战，这是伊朗和中国的优先事项之一。我相信，中国接任上海合作组织轮值主席国，将为集体合作创造新的机遇。

两国将继续共同努力，坚定不移地推动地区和世界的发展与安全。“安全纽带—2024”联合演习展示了两国高层合作和共同维护地区海上安全的努力，是两国务实战略合作的又一例证。

中东地区正面临诸多挑战，巴勒斯坦问题是其核心。加沙的人道主义危机是某些大国支持造成的，而国际社会的不作为和不负责任的行为加剧了这一危机，使局势更加恶化。伊朗伊斯兰共和国始终捍卫巴勒斯坦人民争取自决权的合法事业。我们与中国朋友有一个共同的观点，即立即在加沙实现停火和提供人道主义援助，这是巴勒斯坦当前局势中最紧迫的优先事项。关于叙利亚的事态发展，伊朗伊斯兰共和国强调尊重叙利亚的统一、国家主权和领土完整，并认为叙利亚的未来应完全由叙利亚人民自主决定，不受外部势力的破坏和干涉。这一基本原则应得到各方面的承认，因为正是该地区的人民在决定其政治、社会、安全和发展命运方面发挥着决定性作用。

我们正在目睹世界发生的前所未有的变化。这些变化既给各国带来了机遇，也带来了复杂的挑战，使世界处于“历史的十字路口”，在“对抗还是合作”“排斥还是包容”“封闭还是开放”“混乱还是和平”之间，各国不可避免地要做出选择。

尽管一些国家企图歪曲事实，将世界虚假地划分为“民主”和“非民主”两类，并利用制裁、施压、双重标准等手段限制各国发展，迫使其选择与自己一致的价值观和利益，但伊朗和中国将始终与全球南方国家一道，站在发展、繁荣、合作、友谊的一边，站在历史正确的一边，反对单边主义和霸权主义。因为“对抗和敌对”只会削弱国际社会的集体利益，最终谁也不会取得胜利。

伊朗和中国作为两个亚洲文明古国，可谓“患难之交”。两国的合作经受住了时间的考验，达到了新的高度。作为两个负责任的国家，伊朗和中国在促进和平与人类社会发展方面发挥重要作用。

伊朗与中国未来关系的“下一个黄金50年”将表明，这一历程见证着两国战略合作新篇章的开始，正如中国先哲的至理名言：行胜于言。

（作者为伊朗外交部长）