犹太复国主义政权在对加沙战争第449天仍继续犯下罪行

据伊通社（IRNA）周六援引新阿拉伯网站报道，加沙战争已进入第449天，犹太复国主义占领军的野蛮轰炸导致大量无辜平民伤亡，造成超过15.1万人殉难和受伤、1.1万人失踪，大量建筑被毁，数十名儿童和老人在饥饿中丧生。

与此同时，以色列和美国参与加沙停火谈判的官员对停火能否在特朗普入主白宫之前实现表示怀疑。

新阿拉伯网站在其报道中写道，巴勒斯坦媒体今天凌晨报道称，犹太复国主义占领军纵火焚烧加沙地带北部卡迈勒·阿德万医院，导致多名医护人员殉难。同时，此前以色列军队已将该医院包括院长赫萨姆·阿布·苏菲耶在内的数十名医护人员，带往审讯中心。

该媒体写道，犹太复国主义占领军于周五纵火焚烧了加沙北部的卡迈勒·阿德万医院，迫使医护人员、患者及其陪护人员撤离到该医院附近地区。加沙地带巴勒斯坦卫生部就占领者犯下这一罪行表示，国际社会对该政权连环罪行的沉默，是导致更多暴行持续发生的原因，并指出在摧毁拜特哈农和印尼医院之后，卡迈勒·阿德万医院也遭到破坏。

另一方面，巴勒斯坦消息人士表示，由于强风，加沙地区难民的帐篷被掀翻。

伊朗官方通讯社（IRNA）：2023年10月7日以来，犹太复国主义政权对加沙地带发动了毁灭性战争，在此期间，加沙地带70%的房屋和基础设施遭到严重破坏，惨遭围困、严重的人道主义危机以及前所未有的饥荒和饥饿正威胁着该地区居民的生命。

尽管犯下了所有这些罪行，犹太复国主义政权承认，经过14个月的战争，它尚未能够实现其战争目标，即摧毁哈马斯运动和从加沙地带遣返犹太复国主义被扣押人员。