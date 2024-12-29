北京与德黑兰共同立场：中东非大国博弈战场

伊朗官方通讯社 (IRNA) 报道： 应中国政治局委员、外交部长王毅的邀请，伊朗伊斯兰共和国外交部长阿拉格齐访问北京。双方就双边关系的最新进展及地区发展进行磋商，并就以下事项达成共识：

双方积极评价近年来伊中全面战略伙伴关系的执行情况，强调在两国领导人战略指导下，努力落实全面合作计划。双方还将加强在政治、外交、议会、国防、安全、执法、司法、经济及商业等领域的治国理政经验交流。

两国外长强调要加强在青年、教育、体育、科技、文化、旅游、环保、卫生医疗、广播电视等领域的互动与合作，以及省市间友好城市的民间交流。

双方就当前中东地区事态发展交换了意见，并强调以下几点：

一、 中东地区属于中东人民，不是大国博弈的战场，更不应成为域外国家地缘政治野心和冲突的牺牲品。中东国家的前途命运应由中东人民自己决定。

二、 国际社会必须尊重中东国家的国家主权、安全、稳定、统一和领土完整；关注中东国家合理诉求；尊重中东人民的独立决策；尊重中东国家的历史、文化、习俗，为加强中东和平稳定发挥建设性作用。

三、 在中东实现稳定与和平的路径在于坚持以国际法为基础的政治解决原则，并杜绝外部干涉。

四、 支持伊朗伊斯兰共和国与沙特阿拉伯王国关系的持续发展，以及该地区国家之间继续进行磋商和对话。

五、 解决巴勒斯坦问题需要尊重和恢复巴勒斯坦人民的合法权利，结束占领。目前的优先事项是立即实现停火，全面撤出加沙的军事力量，并提供人道主义援助。黎巴嫩的停火协议应认真有效地执行。在叙利亚，应全面推进反恐与反极端主义、国内和解以及人道主义援助的各项进程。