伊朗与中国的战略伙伴关系坚如钢铁

伊朗官方通讯社 (IRNA) 报道： 我国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在其X社交平台的个人页面上写道：伊中战略伙伴关系坚如钢铁，因为其基础是深厚的文化和文明纽带，且根植于共同的价值观和利益。

他表示，在地区冲突和恐怖主义日益猖獗的情况下，在一些人恶意图谋称霸世界的情况下，伊朗和中国比以往任何时候都更加坚定地致力于维护法治与稳定。

阿拉格齐补充道：正如我们今天在北京的联合声明所正确强调的那样：西亚（中东）属于西亚人民，其未来和命运必须由西亚人民自己决定。