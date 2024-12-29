伊朗外长访华：重塑中伊关系，回应全球挑战

伊朗问题专家及中国中央广播电视总台（CMG）驻德黑兰分社主任李建南在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）专访时表示，伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在最近访问北京期间，为两国长期友好与战略关系的巩固迈出了新的一步。

他指出，在中东局势快速变化的特殊复杂背景下，阿拉格齐与中国外长王毅的会晤旨在重新审视并加强中伊在政治、经济、文化和外交等多个领域的全面合作关系。

李进一步表示，伊朗与中国高级代表将在为期25年的《中伊全面合作计划》的框架内，审议和推进相关条款的实施，并就未来合作前景继续展开对话。

他强调，在当前中东危机加剧、多个国家面临冲突威胁的背景下，阿拉格齐的访华具有特殊重要性。

这位中国专家指出，作为友好盟国，中伊两国始终在国际舞台上支持和平与多边主义。此次访问为双方加强双边合作、共同应对全球挑战，尤其是解决地区问题提供了契机。这种合作不仅能推动双边关系，更可能对国际社会产生深远影响。

此外，李认为阿拉格齐此次访问可能传递了伊朗总统"马苏德·佩泽希齐"的重要信息。

在谈到伊核协议现状以及西方对伊朗持续施压与制裁时，他表示，此次访问为中伊关系在新国际格局下的重新定义提供了机会。考虑到当前区域和全球形势的复杂性，这次访问可能成为塑造两国未来关系以及应对国际挑战的一个重要转折点。

据伊通社（IRNA）报道，伊朗外长阿拉格齐上周五率领代表团访问北京，与中国中央政治局委员兼外长王毅举行了会谈。

双方重申两国领导人加强和发展双边战略关系的意愿，并就经济、贸易、投资、能源、交通领域的最新合作状况，以及在《中伊全面合作计划》框架下深化合作的途径进行了探讨。

双方还就西亚地区的最新安全与政治动态交换了意见。两国外长一致强调，中东是中东人民的中东，不应成为外部势力为实现其地缘政治目标而进行破坏性干涉的场所。

两国部长对叙利亚潜在的不稳定与混乱表示担忧，并强调维护叙利亚国家统一和领土完整，以及和平过渡至能够代表社会各阶层愿望的治理结构的重要性。

此外，中伊外长还就反恐合作、国际法治的巩固、核问题与制裁解除，以及在金砖国家和上海合作组织等共同参与的国际机制框架下深化合作交换了意见。

值得一提的是，鉴于中国将在2025年担任上海合作组织轮值主席国，伊朗外长在会谈中对中国表示祝贺，并宣布伊朗愿与中国合作，协助推动相关计划的实施。