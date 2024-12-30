伊斯法罕火神庙：一座历史悠久的建筑

伊斯法罕火神庙简介

伊斯法罕火神庙，又称伊斯法罕火神殿，是萨珊王朝时期最古老的历史遗迹之一，也是伊斯法罕的著名景点。

这座火神庙的原名是德吉·梅赫拉宾 (Dej Mehrbin)。人们也称它为马宾城堡。这座火神庙被认为是萨珊王朝七大重要的火神庙之一。

伊斯法罕火神庙在哪里？

伊斯法罕火神庙位于阿特什加 (Ateshgah) 山海拔100米的高处，位于马尔宾 (Marbin) 区，距离伊斯法罕以西8公里。具体位置在霍梅尼沙赫尔 (Khomeinishahr) 南部，距米纳尔詹班 (Menar Jonban) 两公里，位于伊斯法罕-纳贾法巴德 (Najafabad) 高速公路北部。站在山顶，可以俯瞰城市四周的景色以及周边的果园与田野。

伊斯法罕火神庙的历史

调查显示，这座建筑的历史可以追溯到公元前6世纪，到公元3世纪时，这里成为燃放“永恒圣火”的宗教场所。在古代文献中，它被称为梅林要塞 (Mehrin Fortress)，许多提及梅林和马尔宾古城的古代文化和文明的内容都表明了这座建筑的古老性和独具价值性。

1938年，安德烈·戈达尔 (Andre Godard) 在《伊朗学杂志》系列中开始对这座建筑进行研究。马克西姆·西罗 (Maxim Siro) 于1960年绘制了该建筑的首份精确建筑图。在伊朗学者中，最早研究这座建筑的是一位名叫拉希德·沙赫马尔丹 (Rashid Shahmardan) 的琐罗亚斯德教的学者，随后考古学家阿里礼萨·贾法里·赞德 (Ali Reza Jafari Zand) 与米特拉·阿扎德 (Mitra Azad) 共同对其进行了研究。这些伊朗考古学家将他们的研究成果整理成了同名书籍并出版。

现今，建筑中可见大量人为挖掘的洞孔，这些是寻宝者留下的痕迹。此外，建筑北侧部分砖块上刻有“1974”的字样，表明火神庙曾在巴列维王朝时期被修复过。

伊斯法罕火神庙建筑风格

火神庙的建筑风格完美展现了其历史的悠久性。这是一座巨大的建筑，其每边长度为107米，整体宛如一座坚不可摧的堡垒。从遗迹中可以看出，这座建筑原本有五层，但如今仅剩两层。仍可见到部分高大的石柱，从山腰一直延伸至顶部的房间，以及许多支撑在这些石柱上的小房间遗迹。

在攀登过程中，依稀可以看到一些嵌在山中的台阶遗迹，这些台阶曾是通往火神庙的路径。此外，遗留的基础设施表明，这座建筑过去曾有一个圆形的高大穹顶。

这座建筑的主要材料为生土砖，其成分由粘土、石灰和芦苇杆混合制成。干芦苇的加入增强了砖块的强度。

在山顶的最高点，矗立着一座八边形的小圆屋，这座圆屋用生土砖建成，周围有八个窗户，每个窗户直径约半米。据推测，正是由于这些面向外部的窗户，琐罗亚斯德教信徒能够在此处保存和供奉永恒圣火。