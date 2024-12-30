犹太复国主义分析人士承认：以色列在面对安萨鲁拉运动袭击时遭遇失败

据伊朗官方通讯社 (IRNA) 周一援引《今日报》报道，犹太复国主义政权第 13 频道分析师阿隆·本·戴维表示，以色列官员知道，与安萨鲁拉运动的战争是一场持久战，不会仅限于一两次袭击。他们承认特拉维夫没有真正的能力彻底击败也门。

他补充道，以色列在也门面临两个主要问题，首先是情报方面，也门不是加沙和黎巴嫩，我们无法每天向那里派遣数十架无人机。其次是距离问题。以色列可以动用空军，但每个目标都需要几十架战斗机，而这些袭击的效果也是有限的。以色列的主要挑战是说服华盛顿，让其相信安萨鲁拉是一个全球性问题。

以色列第三大报纸《国土报》的分析师阿莫斯·哈雷尔表示，本周，特拉维夫居民每晚都因发射自也门的导弹被吵醒，这使得常声称“绝对获胜”的总理陷入了困境，并使其成为笑柄。

他补充道，安萨鲁拉发射的导弹证明，也门抵抗运动并非可以轻易被击败，以色列发现自己卷入了一场新的消耗战，而这次战场是由也门主导的。

哈雷尔表示，在与黎巴嫩达成停火、停止来自伊拉克的无人机袭击以及将战争限制在加沙之后，安萨鲁拉成为对特拉维夫的主要威胁。为表明与哈马斯运动的团结，他们只需每两天发射一枚导弹，而以色列在应对这些袭击时面临巨大压力。例如，以色列需要执行距离1800公里的空袭，这需要大量的计划和后勤准备。

这位分析人士承认，以色列在应对安萨鲁拉时没有任何威慑手段。他们在对沙特阿拉伯和阿联酋的战争中也未曾被击败。