也门武装部队对美国和以色列重要目标发动无人机和导弹袭击

伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将在一份声明中强调，为了支持巴勒斯坦人民并回应以色列、美国和英国对也门的侵略，也门武装部队开展了两次独特的军事行动。

声明称，在首次行动中，也门武装部队使用“巴勒斯坦-2”型超音速弹道导弹瞄准了巴勒斯坦被占领地区特拉维夫附近的本·古里安机场。

萨雷亚准将表示，在第二次行动中，也门部队还使用“祖尔法卡尔号”导弹对巴勒斯坦南部被占领的圣城中的一座发电厂发动袭击。

声明中提到，这枚导弹已成功击中目标。