以色列政权实施种族灭绝后，加沙人口减少 6%

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 根据这项截至2024年底的数据，自2023年10月7日以来，以色列占领政权的种族灭绝行为已导致加沙地带45,484名巴勒斯坦人遇难，约10万人受伤。

统计中心负责人阿拉·阿瓦德解释说，根据这份声明，在遇难者中有17581名儿童和12048名妇女。此外，还有11000人失踪，108090人受伤。

声明称，目前巴勒斯坦人口为550万，其中340万居住在约旦河西岸。

根据这份声明，加沙地带人口减少了约16万人，相当于6%的下降，现已降至210万人。