安萨尔安拉：我们与以色列和美国的战斗是无限制的

据伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道，也门安萨尔安拉政治局成员哈扎姆·阿萨德在接受Al-Arabi电视台采访时表示：“美国和英国正试图通过这些袭击来阻止我们对加沙的支持”。

他强调：“这些袭击无法阻止我们对加沙地带巴勒斯坦人民的支持，他们袭击的目标几乎都是空置区域，而我们在这些区域没有任何活动。”

阿萨德强调：“如果以色列继续侵略加沙，我们可能会给以色列造成巨大损害。我们的回应将会在战场上，并且我们与以色列和美国的战斗是没有限制的。”

这些声明是在美国和英国武装分子今天对萨那发动了三次袭击之后发表的。

根据该报道，这次袭击是在大量侵略性战机飞越也门上空的同时进行的。

广场电视台报道称，其中一次袭击的目标是萨那市中心的9月21日公园。

也门马西拉电视台也证实了这些袭击事件，并宣布美国和英国武装分子实施了12次袭击，目标是萨那以及首都也门的Al-Thawrah和Al-Safiyeh区。

一些消息来源还报道称，也门国防部设施也成为了袭击的目标。

到目前为止，还没有关于这次袭击可能造成的人员伤亡或损失的报告。

也门多个地区，特别是荷台达省，近几个月来一直是美国和英国侵略性袭击的目标。

这些袭击的目的是向也门国家政府施压，要求其解除对犹太复国主义政权实施的海上封锁，而这一封锁是针对以色列在加沙地带的暴行而作出的回应。