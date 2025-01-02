联合国儿童基金会呼吁加沙停火 以防止更多婴儿在寒冷中丧生

伊朗官方通讯社（IRNA）：联合国儿童基金会当地时间周二在其X社交平台发布的消息中宣布，加沙地带近日已有7名婴儿因寒冷丧生。

联合国儿童基金会补充道，尽管正在向加沙家庭分发冬衣和毯子，但需求量非常大，因为加沙地带的天气非常寒冷，且有报告称，洪水已涌入数十个加沙流离失所者的帐篷。

联合国儿童基金会此前宣布，2024年是儿童最糟糕的一年，每六个儿童中就有一个生活在战争地区。2024年约有4.73亿儿童（每6个儿童中就有1个）生活在战乱冲突地区。

伊朗官方通讯社（IRNA）：2023年10月7日以来，犹太复国主义政权对加沙地带发动了毁灭性战争，在此期间，加沙地带70%的房屋和基础设施遭到严重破坏，并惨遭围困、严重的人道主义危机，前所未有的饥荒和饥饿正威胁着该地区居民的生命。

尽管犯下了所有这些罪行，犹太复国主义政权承认，经过14个月的战争，仍未能实现其战争目标，即摧毁哈马斯运动和从加沙地带遣返犹太复国主义被扣押人员。

以色列的袭击不仅限于加沙地带，在美国及其盟友的全面支持下，该政权已将其战争行为扩展至约旦河西岸、黎巴嫩和中东其他地区。

加沙巴勒斯坦卫生部宣布，自2023 年10月7日“阿克萨洪水”行动爆发以来，加沙的烈士人数已达45,059人，受伤人数达107,041人。