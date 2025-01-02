美国对以色列军事援助激增：一年内超179亿美元

据伊通社（IRNA）周二晚间援引土耳其安那托利亚通讯社报道，斯德哥尔摩国际和平研究所的报告显示，2019年至2023年，美国提供了以色列69%的武器，而在2024年这一比例增至78%。

据该研究所报道，截至2023年12月，美国已向犹太复国主义政权运送了超过1万吨武器，价值为24亿美元。

截止2024年8月，这一数字达到5万吨，这些武器通过数百架飞机和船只进行运输。

美国作为以色列最大的盟友，已向犹太复国主义政权提供了广泛的先进军事装备，包括铁穹防御系统的导弹、精确制导炸弹、CH-53重型直升机、AH-64阿帕奇直升机、155毫米炮弹、掩体炸弹以及装甲车辆等。

据美国智库外交关系委员会统计，自1946年以来，华盛顿已向犹太复国主义政权提供了超过3100亿美元的军事和经济援助。

2016年，美国与以色列签署了为期10年、价值为380亿美元的军事援助协议。

据该协议，美国每年向以色列提供约38亿美元的资金，用于支持其军事能力和导弹防御系统。

2024年向以色列提供的紧急军事援助，使对该政权的军事援助金额增加了数十亿美元，其中包括2月份批准的141亿美元的美国军事援助，以及3月份的25亿美元的一揽子武器装备。

2024年，美国向以色列提供了超过100项武器合同，以支持其导弹防御系统并补充其武器库存。