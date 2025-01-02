举行可再生能源发展国际招标/加强与中国的合作

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：周四，在第14届国际可再生能源展览会开幕期间，穆罕森·塔兹塔拉布在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社 (IRNA) 采访时表示：“这项招标将很快启动，旨在吸引外国投资者参与伊朗可再生能源开发，目前已经有一些国家在关注。”

能源部副部长还透露，伊朗正在与中国加强在可再生能源领域的合作。并表示：“在这一领域已经规划了许多项目，因为中国在可再生能源技术方面处于领先地位，中国在太阳能和风能领域位居世界前列。”

他接着说：“我们应该和中国政府进行更多合作，通过加强与该国的制造商和私营部门的合作，我们可以借鉴他们的科学技术，从而大幅提升合作规模。”

能源部副部长谈到可再生能源电力出口计划时表示：“根据消除电力行业障碍的法律，每座新建的可再生能源发电设施，投资者都可以出口其10%的发电量。”

塔兹塔拉布补充道：“第14届政府预计将建设5000兆瓦的风力发电站，这些风力发电站将建在该国的哈夫、锡斯坦和俾路支斯坦等地区，这些地区是风能高产区。”

他表示，预计我们将很快在上述地区启动2500兆瓦风力发电站的建设，并强调：“所有进入可再生能源领域的投资者都享有一项激励措施，即通过现有的电网，将其所建发电设施的10%的产电量用于出口。”