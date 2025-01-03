真正伟大的将军并非征服地理上的已知领土，而是征服人心

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃1月2日星期四下午在X社交平台的个人页面上写道：在一个以武器、成堆的炸弹和累累尸骨作为战争实力衡量标准的时代，他被称为‘人心的将军’，因为伟大的指挥官并非征服地理上的已知领土，而是征服人心，因此他们的胜利永远长存。

他说：在伊斯兰领袖、抵抗力量的骄傲、祖国的战士和反恐斗争的伟大英雄——哈吉卡西姆·苏莱曼殉难周年纪念日，我们缅怀他的英勇事迹，并向所有为保卫伊朗尊严，抵抗侵略、恐怖主义和占领而牺牲的烈士致以敬意。