也门安萨鲁拉领袖：苏莱曼尼将军在支持巴勒斯坦方面发挥了极其重要的作用

伊朗官方通讯社（IRNA）周四报道，也门安萨鲁拉领袖赛义德·阿卜杜勒·马利克·胡塞表示：“卡西姆·苏莱曼尼将军在支持巴勒斯坦人民和援助巴勒斯坦圣战者方面发挥了极其重要的作用。”

胡塞提到加沙地带的卡迈勒·阿德万医院被焚毁和彻底摧毁的事件时补充道，敌人通过焚毁和彻底摧毁迈勒·阿德万医院而犯下了一项最令人发指的罪行。

“以色列敌人在全世界面前对加沙犯下这些罪行，不仅实施大规模屠杀，还将饥荒作为摧毁人民的手段之一，以色列敌人还故意将洪水泛滥地区和海边宣布为‘安全区’。”他补充道。

胡塞指出，敌人继续对加沙地带北部的民众实施强制迁移和撤离政策。亵渎阿克萨清真寺、举行迷信、侮辱性仪式以及威胁巴勒斯坦人民和穆斯林大众是以色列占领政权的其他恶劣行径。

他在提到巴勒斯坦权力机构对犹太复国主义政权的良好服务时表示，巴勒斯坦权力机构希望通过谈判与以色列敌人实现和平只是空中阁楼般的幻想。

胡塞补充说，以色列方面不会允许建立一个独立的巴勒斯坦国，这一立场已在以色列议会中得到了明确的确认。

也门安萨鲁拉运动领导人指出，一个世纪以来，巴勒斯坦人民一直承受着土地被占领、自由和独立被剥夺的痛苦。他表示：“令人遗憾的是，巴勒斯坦权力机构在巴勒斯坦人民的流血事件中扮演了一定的角色，并将西岸的战斗转变为人民之间的冲突。”