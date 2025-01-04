伊朗外长：我们准备就核计划进行建设性且不拖延的谈判

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在接受中国中央电视台专访时补充说：我们已准备好就伊朗核计划重新展开谈判。两年多来，我们与5+1国家进行了真诚的谈判，最终达成了一项被全世界认可和赞扬的外交成果。

他还说：我们本着善意执行了这项协议，但美国却在没有任何理由和依据的情况下单方面退出了协议，并导致局势发展到如今的地步。

阿拉格奇表示：我们仍然准备就核计划展开建设性且不拖延的谈判，谈判旨在达成一项协议。

伊朗伊斯兰共和国外交部长继续说道：我们所坚持的方案仍然是之前的联合全面行动计划的方案，即以建立对伊朗核计划的信任来换取解除制裁。在此基础上，我们已准备好进行谈判。

阿拉格奇表示：我们已经与欧洲国家进行了第一轮谈判。第二轮谈判也已确定，并将在未来两周内与三个欧洲国家举行。

他表示：至于美国，新政府需要制定自己的政策，我们会根据其政策决定下一步行动。中国和俄罗斯作为过去谈判中的两位重要参与者，伊朗伊斯兰共和国认为，两国应继续在谈判中发挥建设性作用。这是我们的愿望和意愿。

退出联合全面行动计划对美国来说是一个非常大的战略错误

阿拉格奇继续说道：自2015年以来已经过去了10年，并且发生了很多变化。美国退出联合全面行动计划对这个国家来说是一个非常大的战略错误，且它将面临伊朗的回应。当然，美国的制裁也扩大了，我们西亚地区也出现了危机，但即便如此，外交途径永远不会被封闭。

他补充道：作为一名外交官，我相信即使在最困难的情况下也能通过外交手段找到解决方案，但这取决于政治意愿的强度，以及外交官有多少创造力和主动性。如果对方有政治意愿，找到解决方案虽然困难，但并非不可能。

伊朗与中国高层互动持续进行

他接着说：此次访问中国是我首次离开西亚地区进行的双边外交访问，选择北京是因为我们高度重视与中国的关系。

外交部长表示：伊朗和中国关系非常良好的标志之一就是两国正在进行的高层互动。其中最重要的一次是上个月在俄罗斯喀山举行的两国总统会晤。这次会议是一次非常重要的会议，并取得了很多成果。此外，两国之间的政治往来非常顺畅，在经济、贸易、投资、文化、青年、执法等各领域，德黑兰与北京都保持着密切交流。

他说：除了双边合作外，伊朗和中国在地区和国际问题领域也有密切磋商，在此次访问中，我与中国外长进行了长达四小时的会谈，讨论了地区局势以及如何应对这些问题，并在这些领域探讨了合作的可能性。