以色列警察与内塔尼亚胡反对者发生冲突

据伊通社（IRNA）援引卡塔尔半岛电视台报道，以色列警方宣布已逮捕数名抗议者，并称这些人扰乱了公共秩序。

此次示威活动就发生在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）周五发表声明称将在卡塔尔首都多哈恢复与犹太复国主义政权的间接谈判之际。

哈马斯宣布，鉴于以色列占领政权的种族灭绝和种族清洗行为，该运动的首要任务是阻止该政权的侵略行径并保护自己人民的安全。

哈马斯在这份声明中指出，该运动将继续致力于推动谈判达成协议，以实现加沙地带坚韧不拔、充满耐心的民众的愿望和目标。