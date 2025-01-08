一名犹太复国主义军官在加沙消灭，自战争开始以来死亡人数上升至 63 人

据伊朗伊斯兰通讯社周二援引巴勒斯坦媒体报道称，犹太复国主义军队发言人在一份声明中宣布：纳哈尔旅的侦察队员在加沙北部的战斗中死亡。

对此，犹太复国主义媒体报道称：纳哈尔旅的埃多·沙米赫中士在加沙地带北部的一次战斗中死亡。

这些媒体还报道了另一名犹太复国主义士兵在加沙地带受伤的情况。

犹太复国主义军队电台还宣布：自战争开始以来，已有63名连长和20名副排长在与抵抗力量的战斗中被杀。

媒体和社交网络还发布了纳哈尔旅的排长及其副排长的照片，他们在昨天拜特哈嫩的冲突事件中消灭。