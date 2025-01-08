大不里士大学与西安科技大学共建首个国际联合实验室

据伊朗官方通讯社（IRNA）报道， 大不里士大学化学与石油工程学院教授赛义德·齐纳利在第三届丝绸之路“产学研合作”会议期间表示，该实验室的设立旨在通过国际合作提升能源安全，并推动清洁和可持续能源技术的发展。他还表示，该实验室的成立得益于大不里士大学科研与国际合作部门的积极推动。

齐纳利指出，联合实验室将致力于深化以下合作：提升能源安全水平、推动科技创新、促进产学研融合、加速科技成果转化，以及加强大不里士大学、西安科技大学和西安伟盛电子科技公司之间的国际交流与合作。

他还补充说，该实验室还将扩展西安科技大学的科技创新合作，深化产学研合作，加快科技成果的应用，并加强西安科技大学、大不里士大学和西安伟盛电子科技公司之间的国际交流。

在谈到联合实验室的组织架构时，齐纳利介绍说，实验室的核心由西安科技大学的支持部门、大不里士大学的国际科研部门以及西安伟盛电子科技公司的建设部门组成。

他进一步强调，实验室的主要建设任务包括：第一，利用西安科技大学、大不里士大学的科研资源和设施以及西安伟盛电子科技公司的产业优势，完善实验室的基础设施；第二，组建由三方研究人员组成的跨学科科研团队；第三，定期组织学术交流和培训活动，以提升团队成员的科研能力和国际化视野。

在谈到西安科技大学的学术地位时，这位大不里士大学教授表示，西安科技大学作为中国知名高校，致力于与中东地区开展深入合作，以共同促进科技创新和人才培养。他还指出，大不里士大学拥有丰富的科研资源和研究基础，在国际学术研究领域具有较强实力，尤其在石油和天然气的开发与利用方面积累了丰富的技术经验。