伊朗最高领袖会见库姆民众，强调美国对伊政策失误

此次会见中，伊斯兰革命最高领袖强调，在过去几十年里，美国在处理伊朗问题上犯下了战略错误，我的这番话主要针对那些畏惧美国政策的人。

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿亚图拉哈梅内伊1月8日周三在与来自库姆省的数千名民众会面时表示，巴列维时代的伊朗筑起了美国人利益的坚固堡垒，并指出，正是从这个堡垒中心爆发了革

命，而美国人没有意识到。他们被欺骗了，他们沉睡着，他们浑然不觉，这就是美国人的战略错误。

伊斯兰革命最高领袖在阐述敌人心理战时指出，心理战的核心是通过散布谎言，制造现实与舆论认知之间的差距。他强调，虽然敌人不断宣称伊朗正在衰弱，但事实恰恰相反，伊朗日益强大，而敌人却在不断衰落。敌人还试图用威胁手段恐吓伊朗，却无视伊朗已不再畏惧任何威胁的事实。他表示，敌人的宣传正是通过这种方式来影响公众舆论，并指出，部分人也会受到影响。

他补充道，当前，伊朗的宣传和文化机构、文化与伊斯兰指导部、伊朗广播电视台以及网络空间活动人士的首要任务，就是揭穿敌人权力幻想的面纱，阻止敌人的宣传影响公众舆论。他认为，这与当年库姆人民所做的工作异曲同工。

伊斯兰革命最高领袖还谈到一些人的疑问：既然伊朗不愿与美国谈判或建立联系，那和欧洲国家又有何区别？为何伊朗要与欧洲各国保持联系？对此，他回应道，关键的区别在于，美国曾占领伊朗，而伊斯兰革命将伊朗从美国的控制中解放了出来。美国对伊朗及其伊斯兰革命的仇恨是根深蒂固的，不会轻易罢休，这与一些欧洲国家的情况截然不同。

他进一步指出，虽然欧洲国家并非伊朗的挚友，但他们与美国的本质不同。由于伊斯兰革命的胜利，美国失去了一个巨大的财富，以及巨大的政治和经济利益。四十多年来，美国为重新掌控伊朗，付出了巨大的代价，却始终未能如愿。因此，美国对伊朗伊斯兰共和国的仇恨与某些欧洲国家大相径庭。伊朗之所以在美国和其他西方国家之间做出区分，是因为美国在伊朗遭受了失败，他们试图弥补这一失败，因此会不择手段地实施敌对行动。