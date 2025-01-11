乔加·赞比尔：古代伊朗最大圣地

据伊朗官方通讯社报道，乔加·赞比尔建于公元前1250年左右的伊拉姆王国时期，位于舒什古城东南约40公里处，现属胡齐斯坦省。东方学家认为，乔加·赞比尔是伊朗最早的宗教建筑，也是伊朗首个被列入联合国教科文组织世界遗产名录的历史遗址。在洛里语中，乔加·赞比尔意为“篮子山”。

世界著名金字形神塔的代表

金字形神塔在古代宗教建筑中地位崇高。“Ziggurat”意为“攀登”，通常建在高地，采用优质材料，多为粘土或泥砖制成的阶梯式金字塔形建筑。这些建筑的四个角分别指向四个主要地理方向。它们通常为3层、5层或7层，高度可达100米。

乔加·赞比尔金字形神塔是古代遗存最著名、最大的金字形神塔，底座面积103x103米，原高52米，共5层，现存25米。该建筑群占地约1000平方米，由三重土坯围墙构成：第一层围墙内为主殿（金字形神塔），第二层围墙内分布着宫殿和小型庙宇，第三层围墙内设有皇家陵墓、皇家宫殿和净水设施。主殿西侧的净水设施被认为是世界上最古老的净水系统。

这座神殿外部装饰有绿色琉璃瓦，内部则以玻璃马赛克和象牙点缀。西北和西南方可见两个圆形平台，其用途可能是祭坛、放置雕像或进行预言占卜。

乔加·赞比尔碑文记载：“我，昂塔什·加尔，雕刻了这些金砖，在此为Gal和Inshushinak神建造了居所，并将此圣地赠予神灵，愿我的作品被神灵接受，这些作品是献给Gal和Inshushinak神的礼物。”

据称，乔加·赞比尔出土的第一件文物是一块砖，在当地石油勘探过程中被发现。法国考古学家罗曼·格什曼调查后，发现了乔加·赞比尔神庙和其他一些巴列维时期的文物。