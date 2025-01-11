洛杉矶山火致11人死亡，超15万人疏散

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引路透社报道，自周二爆发的六起大规模森林火灾，至今已摧毁了洛杉矶多个区域，并造成至少11人死亡。

根据报道，这些火灾已摧毁了12300座建筑物，预计死亡人数和被毁建筑物数量还会增加。

洛杉矶地区警长罗伯特·卢纳在当地时间周五表示，预计将向166,800名居民发出疏散令，要求他们撤离住所。

美国总统乔·拜登已批准加利福尼亚州重大灾难声明，并在周五与加州州长加文·纽森通话时承诺，将提供必要的援助来应对火灾并支持灾后恢复工作。