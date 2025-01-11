2025年1月11日 16:35
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也门遭美以英侵略空袭，致1殉难9伤

2025年1月11日 16:35
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也门遭美以英侵略空袭，致1殉难9伤

伊通社（IRNA）德黑兰1月11日报道：也门卫生部于周六清晨宣布，美国、以色列和英国对萨那和荷台达的侵略性袭击造成1人殉难、9人受伤。

伊朗官方通讯社（IRNA）援引犹太复国主义陆军电台消息称，以色列已确认参与对也门的袭击，并表示以色列空军出动20架战机，对也门实施了空袭。

该犹太复国主义媒体还透露，以军对也门三个关键地区投掷了超过50枚炸弹。

另据犹太复国主义政权第13频道报道，此次袭击的目标是安萨鲁拉武装部队的军事设施，包括导弹仓库和无人机基地。

也门Al-Masirah电视台报道称，森汉市的哈齐兹中央电厂在袭击中遭受8次轰炸。 此次袭击还导致哈齐兹中央发电厂一名员工受伤，多处民宅受损。

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