中伊金砖合作前景广阔，共促全球南方发展

丛培武大使在周六接受伊朗伊斯兰共和国通讯社记者采访时强调，伊朗和中国在经济和多边领域的双边合作至关重要。他表示，中国欢迎伊朗正式加入金砖国家集团，并指出中国国家主席在2024年11月23日于俄罗斯喀山举行的金砖国家领导人峰会期间会见伊朗总统时，已对此表示肯定。

丛培武大使还提到两国元首关于扩大各领域双边合作的会谈，并透露双方探讨了中伊合作的未来方向。

他认为，金砖国家是加强全球南方国家间经济合作的理想平台，不仅能促进成员国之间的建设性互动，还能推动与其他国家的合作。

丛培武大使进一步指出，金砖国家间的合作不仅限于贸易往来，还涵盖跨境电子商务、数字经济、人工智能、创新和技术等多个关键领域。

谴责单边制裁，呼吁开放共赢

谈及经济制裁和威胁时，丛培武大使强调，支持开放和包容的全球经济至关重要。他补充说，一些国家对伊朗和中国采取的单边措施和经济威胁毫无道理。

丛培武大使重申，各国都应支持开放、共赢的经济进程，中国坚决反对任何单边主义行为和经济威胁。

他强调，中国一贯主张经济全球化和自由贸易，顺应世界经济发展趋势。 任何针对中国的无理制裁都是不可接受的。

中国驻伊朗大使表示，对其他国家实施经济制裁这种非法手段是完全不可接受的，必须摒弃此类限制全球经济发展的做法。

据悉，金砖国家自2009年成立以来，一直致力于建立多元化国际秩序和公平的全球金融和贸易体系。目前，金砖国家正在考虑建立一种新的储备货币，以帮助成员国实现更大的经济独立。

金砖国家集团于2006年由巴西、俄罗斯、印度和中国发起成立，南非于2011年加入。巴西将于2025年担任轮值主席国。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，中国驻伊朗大使已前往阿瓦士考察合作潜力，并会见胡泽斯坦省官员和经济界人士。