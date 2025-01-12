美国洛杉矶山火死亡人数升至16人

伊通社（IRNA）周日援引《卫报》报道，美国加利福尼亚州洛杉矶的气候条件恶化，包括强风和低湿仍在持续，这导致火灾蔓延范围扩大，死亡人数上升。

根据最新统计，目前至少已有16人死亡，1万座建筑被毁，15.3万人收到了疏散令。

气象专家预测，本周末洛杉矶的强风暴将再次加强，使受火灾影响地区的情况再度恶化。

专家警告称，随着洛杉矶市的5起火灾肆虐，干燥的强风暴将持续至本周五早晨。

洛杉矶市长卡伦·巴斯在火灾爆发的前24小时正在加纳访问，她正面临着强烈的批评。共和党和民主党的批评者均指责她减少了消防部门预算并将其分配给警察部门。

洛杉矶消防局局长克里斯汀·克劳利在接受福克斯新闻网采访时表示，消防部门被削减1700万美元预算以及面临的供水问题，对消防局的工作产生了极大的负面影响，大大降低了消防员应对火灾的能力。

根据现有报告，大多数死者来自阿尔塔迪纳东部，那里是工人阶级的住宅区聚集地，居民大多是长期生活在这里的黑人。这场火灾的16名死者中有4名黑人男性，他们甚至未能逃离住所。当地报道称，其中一人是一名63岁的截肢男性，他和患病的儿子一起被困，当火势蔓延时，他不忍离开儿子，两人最终在火灾中丧生。

据美国加利福尼亚州林业和消防局的报道，这场火灾除造成重大人员和经济损失外，截至目前，火灾已烧毁超过 21,300 公顷的森林。