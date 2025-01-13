中国驻伊朗大使：胡泽斯坦省具备投资太阳能电池板的优良条件

中国驻伊朗大使丛培武周日接受伊通社采访时，强调了中国各省与胡泽斯坦省在经贸领域加强合作的重要性。他在阿瓦士表示：“通过此次访问，我们对胡泽斯坦省的经济优势和潜力有了更直观的认识。在与胡泽斯坦省省长及其他官员会谈后，我们对这个极具发展潜力的省份有了更深入的了解。”

他补充说：“此外，本次会晤还深入探讨了可再生能源领域的合作以及该地区农业基础设施发展问题，并取得了积极成果。”

中国驻伊朗大使指出：“目前，伊中两国经济和贸易的增长势头强劲，而伊朗多年来一直是中国重要的贸易伙伴。”

中国驻伊朗大使丛培武表示：“通过与胡泽斯坦省经济领域的官员和企业家进行交流互动，未来两国，特别是胡泽斯坦省的民生有望迎来更多合作成果。该省凭借其独特的地理位置，与中国各省拥有广泛的合作空间。”

他补充道：“中国山东省历史悠久，条件优越，与胡泽斯坦省有诸多相似之处，这为两省进一步开展合作奠定了良好基础。”

中国驻伊朗大使在谈到两国贸易额时说：“目前，伊朗与中国的贸易额已超过中国与所有欧洲国家的贸易总额。可以预见，双边合作的深化将为两国的增长、发展和民生改善带来积极影响。”

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：中国驻伊朗大使已前往阿瓦士考察合作潜力，并会见了胡泽斯坦省官员和经济界人士。