美智库：洛杉矶大火暴露“政治失败”

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：这家美国智库还指出，近年来，加州的价格管制法律导致State Farm、Allstate等私人房屋保险公司在该州停止推出新产品，并拒绝续签数千份现有房屋保险合同。
这种情况使得许多房主在近期火灾中遭受了毁灭性的经济打击，也给政府的公平保险计划（FAIR）造成巨大压力。该计划被视为投保人的最后一道防线。
卡托研究所强调，加州的森林火灾危机不仅是一场自然灾害，也是一次政策失误。
伊通社（IRNA）德黑兰1月13日报道:卡托研究所认为，加州对保险公司的限制性法规导致许多洛杉矶豪宅业主未能为其房产投保，如今面临巨额损失。事实上，加州的火灾危机不仅是一场自然灾害，更是一次政策失误。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道：这家美国智库还指出，近年来，加州的价格管制法律导致State Farm、Allstate等私人房屋保险公司在该州停止推出新产品，并拒绝续签数千份现有房屋保险合同。
这种情况使得许多房主在近期火灾中遭受了毁灭性的经济打击，也给政府的公平保险计划（FAIR）造成巨大压力。该计划被视为投保人的最后一道防线。
卡托研究所强调，加州的森林火灾危机不仅是一场自然灾害，也是一次政策失误。
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