美智库：洛杉矶大火暴露“政治失败”

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：这家美国智库还指出，近年来，加州的价格管制法律导致State Farm、Allstate等私人房屋保险公司在该州停止推出新产品，并拒绝续签数千份现有房屋保险合同。

这种情况使得许多房主在近期火灾中遭受了毁灭性的经济打击，也给政府的公平保险计划（FAIR）造成巨大压力。该计划被视为投保人的最后一道防线。

卡托研究所强调，加州的森林火灾危机不仅是一场自然灾害，也是一次政策失误。