以军暴行致加沙再添26人殉难

据伊朗官方伊通社（IRNA）周三援引新阿拉伯网站报道，在加沙冲突持续第467天之际，以军战机对该地带多处实施猛烈轰炸。



巴勒斯坦消息人士称，加沙中部布赖杰难民营一处房屋遭袭，致3名巴勒斯坦人殉难；加沙南部汗尤尼斯市穆瓦西地区一顶帐篷遭袭，多人受伤。



另据报道，加沙北部一所难民学校遭袭，导致7名巴勒斯坦人殉难；加沙北部埃尔泽图恩和萨夫塔维社区住宅也遭轰炸。此外，加沙中部代尔巴拉赫市和努西拉特难民营的住宅亦遭轰炸，致多人殉难。



半岛电视台报道，自今日（周三）凌晨起，至少26名巴勒斯坦平民在以军对加沙的袭击中殉难。



伊朗官方通讯社（IRNA）报道：自2023年10月7日以来，以色列对加沙地带发动毁灭性战争，导致该地区七成房屋和基础设施严重受损，同时面临围困、人道主义危机以及前所未有的饥荒威胁。



尽管犯下诸多罪行，犹太复国主义承认，经过15个月的战争，其未能实现摧毁哈马斯运动和解救被扣押人员的战争目标。