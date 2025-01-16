✔️ 以色列遭受前所未有的重创： 占领军及其装备遭受以色列历史上首次重大伤亡。

✔️ 让占领者切实认识到放弃被占领土的必要性，并导致前所未有的逆向移民现象。

✔️ 以色列面临经济崩溃风险： 将以色列推向经济崩溃的边缘。

✔️ 犹太复国主义媒体舆论控制失效： 犹太复国主义媒体七十年来对舆论的控制和阻止对“大屠杀”否认的努力宣告失败。

✔️ 以色列及其领导人被认定为战犯： 在官方国际法庭上，犹太复国主义者及其领导人被承认为战犯，并面临逮捕令。

✔️ 以色列在国际社会空前孤立： 即使在联合国，以色列也受到国际社会前所未有的孤立。

✔️ 亚伯拉罕协议彻底失败： 亚伯拉罕协议及相关妥协措施彻底破产。

✔️ 反以抵抗力量在西方崛起： 在美国和欧洲的核心地带，涌现出针对以色列的抵抗力量，并渗透到西方最负盛名的政治家培训机构。

✔️ 西方支持者的虚伪面具被揭穿： 美国、英国、法国和其他红海地区犹太复国主义支持者的虚假辉煌，在也门英雄的抵抗下和新兴世界大国的审视下土崩瓦解。

✔️ 铁穹神话破灭： 以色列引以为傲的“铁穹”防御系统神话被彻底打破。

✔️ 加沙成为衡量人类尊严的标杆： 英雄的加沙成为世界各国，尤其是阿拉伯国家衡量人类尊严的尺度。

✔️ 非巴勒斯坦抵抗组织被解放： 促使其他非巴勒斯坦抵抗组织放开手脚，对被占领土展开攻击。

✔️ 以色列统治者内部分裂加剧： 加深了以色列统治者与其人民之间的政治和阶级分歧。

✔️以色列军队在与哈马斯和真主党的交战中遭遇了重大的军事失利：以色列未能实现任何目标，以至于被迫接受对方的条件，宣布停火，实际上是投降。

✔️ 以色列震荡只是开始： 以上种种只是以色列根基动摇的一部分，其最终崩溃尚需时间和耐心。