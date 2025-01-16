哈马斯：停火协议是巴勒斯坦人民和加沙英勇战士抵抗的结果

据IRNA周三晚间援引巴勒斯坦信息中心的消息报道：

哈马斯发表声明称：停火协议和停止对加沙的战争对于巴勒斯坦人民、抵抗力量、伊斯兰国家以及全世界追求自由的人来说是一项成就。它是我国在抗击敌人、实现民族目标、争取自由与回归家园道路上的一个转折点。

哈马斯补充道：这一协议源于该运动对加沙地区坚韧且顽强的人民的责任，即制止犹太复国主义敌人对这个国家的侵略和战争，并结束针对加沙人民的血腥屠杀和种族灭绝行为。

哈马斯在声明中对所有在阿拉伯、伊斯兰世界以及国际社会中，无论官方还是民间层面，与加沙人民团结一致、支持巴勒斯坦人民、揭露占领政权暴行并推动停止战争的正义声音表示由衷感谢和深切敬意。

该运动还对卡塔尔和埃及表示特别感谢，他们作为调解人为达成该协议做出了巨大努力。

卡塔尔外交部长周三晚在多哈举行的新闻发布会上宣布，促成加沙停火的努力取得了成功，巴勒斯坦和以色列双方已同意在加沙地带达成停火协议。

卡塔尔首相兼外交大臣补充道：“谈判双方已达成一致，今晚将继续完善协议的执行细节。”

他补充说：“该协议将于1月19日星期日开始实施，根据协议规定，哈马斯将释放33名人质，以换取巴勒斯坦人质的释放。”

自2023年10月7日起，犹太复国主义政权在美国的支持下，对加沙地带居民发动了毁灭性的战争，这场战争不仅造成了大规模的破坏和严重的饥荒，还导致数以千计的巴勒斯坦人遇难或受伤，其中大多数是妇女和儿童。

尽管犯下了所有这些罪行，犹太复国主义政权还是承认，在对加沙居民发动了467天的战争后，它仍未能实现其战争目标，即摧毁哈马斯运动并让犹太复国主义囚犯从加沙地带返回。