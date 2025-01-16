以强硬派批内塔尼亚胡与哈马斯签“失败协议”

据伊朗伊斯兰共和国通讯社周四早间援引巴勒斯坦萨玛通讯社报道，以色列强硬派人士指责以总理内塔尼亚胡屈服并放弃了摧毁哈马斯的承诺。

《以色列今日报》记者阿里尔·卡哈内表示，经过一年零四个月的战争，内塔尼亚胡仍未能击败哈马斯。

他认为，以总理在不恰当的时机接受了协议，这与他此前关于“彻底胜利”和“摧毁哈马斯”的言论自相矛盾。他还补充说，内塔尼亚胡在美国总统唐纳德·特朗普面前也曾迅速屈服和退让。