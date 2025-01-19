伊朗外长阿拉格齐强调伊朗继续支持也门政府和人民

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与也门外交和移民部长贾迈勒·艾哈迈德·阿里·阿梅尔周六晚就地区局势发展和双边关系进行了电话会谈。

阿拉格齐在通话中表示，停火协议是加沙人民不懈努力和抵抗组织支持的成果，其中也包括也门人民对受压迫巴勒斯坦人民的坚定支持。他还强调，也门在这次胜利中发挥了重要作用。“犹太复国主义政权在经历了15个月的暴行和种族灭绝后，仍未能实现其邪恶目标，最终不得不屈服于坚韧不拔的巴勒斯坦人民的意志。” 阿拉格齐说道。