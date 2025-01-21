安东尼奥·古特雷斯：以色列吞并约旦河西岸是“最严重的违反国际法行为”

据伊朗官方通讯社（IRNA） 援引法新报道：安东尼奥·古特雷斯在联合国安理会中东问题会议上谴责以色列官员有关此举的言论。

联合国秘书长在提到过去两年以色列政权的“行政变化”时表示：“我深切担忧以色列对被占领的巴勒斯坦土地——加沙和西岸地区的完整性和邻近性构成的生存威胁。 “

他告诉安理会，已有 630 多辆卡车运送人道主义援助物资进入了加沙地带，其中至少 300 辆被送往该地区北部，联合国警告称该地区正面临饥荒。

这些卡车是在以色列政权与哈马斯停火协议实施的第一天进入加沙地带的。